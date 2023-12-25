Экипажи истребителей МиГ-29К Северного флота выполнили перехват условного противника в Заполярье

Истребители МиГ-29К смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учебно-боевые задачи по перехвату условного нарушителя в небе Заполярья.

По замыслу тренировки средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации. Роль условного нарушителя также была отведена самолёту МиГ-29К отдельного истребительного авиационного полка Северного флота.

Для опознавания цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты два палубных истребителя МиГ-29К из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипажи идентифицировали воздушный объект и выполнили сопровождение на безопасном расстоянии в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолёта условного противника от Государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе тренировки экипажи самолётов действовали в различном диапазоне высот от 1 до 5 тысяч метров.

Дежурные силы ПВО Северного флота осуществляют непрерывный контроль воздушного пространства в Заполярье. Перехват и сопровождение иностранных военных самолётов, приближающихся к границам России, является обычной практикой.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12492886@egNews