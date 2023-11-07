Экипажи истребителей МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали задачи по перехвату условного противника в стратосфере

По замыслу тренировки, средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения Государственной границы в воздух была поднята пара истребителей-перехватчиков МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее над акваторией Баренцева моря, обеспечив разворот самолета условного нарушителя от Государственной границы.

В ходе тренировки лётчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 13 тысяч метров.

Роль условного нарушителя выполнил один из истребителей МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

После проведения тренировки самолёты благополучно вернулись на аэродром базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12484705@egNews