Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Северного флота в ходе учения провели ракетные стрельбы над акваторией Баренцева моря

Вчера лётчики отдельного смешанного авиаполка Северного флота на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ выполнили задачи лётного тактического учения, отработав приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение воздушных целей, а также уход от атаки истребителей условного противника. Учение прошло над Баренцевым морем. Самолёты действовали в диапазоне высот от 5 до 7 тысяч метров.

Экипажи МиГ-31БМ также выполнили практические пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» по мишеням, имитирующим воздушного противника. Постановку мишеней выполнили фронтовые бомбардировщики Су-24. Они сбросили осветительные авиационные бомбы, которые были успешно поражены ракетным вооружением истребителей, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Особенностью учения стало то, что задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели впервые выполняли четыре молодых летчика истребительной эскадрильи Северного флота.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано четыре истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, два фронтовых бомбардировщика Су-24, более 300 военнослужащих летного и инженерно-технического состава смешанного авиаполка Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после выполнения учебно-боевых задач все самолёты вернулись на аэродром базирования в Мурманской области.