Экипажи истребителей Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе

Лётчики отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота в ходе мероприятий плановой боевой подготовки отработали дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78 дальней авиации ВКС России.

В ходе выполнения полётов более 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических разведывательных самолётов Су-24МР отработали наиболее сложный элемент летной подготовки – дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78, прибывшего на Северный флот из центрального региона России.

Данный элемент подготовки лётчиков отрабатывался как одиночным самолётом, так и в составе группы в ходе проведения двух лётных смен.

Дозаправка в воздухе проходила на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 500 километров в час с соблюдением установленных требований по обеспечению безопасности полетов.

Как сообщает пресс-служба СФ, воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия авиации и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Подобные элементы лётной подготовки экипажи морской авиации Северного флота выполняют на регулярной основе не менее двух раз в год.