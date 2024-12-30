За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномёт, 13 расчётов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное. Отражены три атаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, а также Беловоды, Богдановка, Журавка и Мирополье в Сумской области.

Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.

Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолёт выполнил обнаружение объектов ПВО противника.

За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномёт, 13 расчётов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Фото и видео: https://vk.com/mil