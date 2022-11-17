Экипажи корабельных вертолётов Северного флота отработали посадку на палубу большого противолодочного корабля

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Кольском заливе Баренцева моря посадку на палубу большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» на стопе.

В ходе учебно-тренировочных полётов летчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления.

Всего в полётах было задействовано три корабельных вертолёта. Своё мастерство оттачивали шесть экипажей поисково-спасательных и противолодочных вертолётов Ка-27. Всего выполнено около 20 взлётов и посадок на палубу корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в дальнейшем лётчики отработают взлёты и посадки на палубу большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» на ходу в акватории Баренцева моря.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12445546@egNews