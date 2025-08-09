Экипажи корабельных вертолётов Северного флота отработали взаимодействие с кораблём

Лётная смена длилась более шести часов. Всего было выполнено более 40 взлётов и посадок с борта корабля.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблем Северного флота «Североморск».

В ходе полётов экипажи вертолётов Ка-27М и Ка-27ПС отработали действия по взлёту и посадке на корабль на ходу в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, прежде чем совершить посадку на корабль, вертолётчики выполняют сближение и визуально определяют расстояние до корабля. Затем вертолёт выполняет зависание над кораблем, после чего учитывая погодные условия н направление ветра и курс корабля, осуществляет посадку на корабль.

