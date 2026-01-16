Экипажи корабельных вертолётов Северного флота выполнили полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

В ходе проведения летной смены экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолётов Ка-27 отрабатывали взлёт и посадку, технику пилотирования, навигацию и прохождение заданного курса в сложных метеоусловиях.

В Мурманской области состоялись полёты экипажей корабельных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Полёты проводились над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в ночное время суток в условиях низких температур.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сложные метеоусловия наложили дополнительную нагрузку не только на лётный состав и группу руководства полетами, но и на инженерно-авиационную службу, обеспечивающую наземную подготовку авиационной техники и готовность взлетно-посадочной полосы.

Фото и видео: https://vk.com/mil