Экипажи корабельных вертолётов Северного флота выполнили полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

В преддверии Дня морской авиации Военно-морского флота России в Мурманской области состоялись полёты экипажей отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота.

В преддверии Дня морской авиации Военно-морского флота России в Мурманской области состоялись полёты экипажей отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Полёты выполнялись в соответствии с планом боевой подготовки экипажами противолодочных вертолётов Ка-27м и поисково-спасательных вертолетов Ка-27пс над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В ходе проведения лётной смены экипажи корабельных вертолётов отрабатывали взлёт и посадку, технику пилотирования, навигацию и прохождение заданного курса.

Также экипаж корабельного вертолета выполнил задачу по доставке группы антитеррора в назначенный район. Зависнув на предельно малой высоте над землей, экипаж вертолёта осуществил десантирование группы антитеррора.

Кроме того, летчики противолодочных вертолётов Ка-27 отработали тактические приемы поиска подводных лодок и слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учебно-тренировочных полетов основной упор делался на совершенствование лётной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства. Свое мастерство также оттачивала группа руководства полётами, а инженерно-авиационная служба обеспечила наземную подготовку авиационной техники и готовность взлётно-посадочной полосы.

Вертолёты Ка-27 в основном базируются на палубах крейсеров, фрегатов, корветов и противолодочных кораблей, обеспечивая выполнение задач кораблей в различных районах Мирового океана.

Корабельные вертолёты Ка-27 способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок. Противолодочные версии данных летательных аппаратов обладают высокими возможностями поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок.

Фото и видео: https://mil.ru/news/7afbe588-af0a-496a-84b1-f8e19c5f25d0