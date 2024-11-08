Экипажи корабельных вертолётов Северного флота выполнили посадки на палубу корабля ночью

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Адмирал Левченко» отработал приём на палубу корабельных вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе в ночное время.

В ходе проведения учебно-тренировочных полётов летчики, отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка, совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления.

Всего выполнено около 20 взлётов и посадок на палубу корабля.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, выполнению полётов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12536426@egNews