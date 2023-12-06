Экипажи корабельных вертолётов Северного флота выполняют полёты в условиях полярной ночи

В Мурманской области шесть экипажей корабельных противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 приступили к совершенствованию навыков пилотирования в условиях полярной ночи в Заполярье.

Лётчики Северного флота выполнили первые полёты по установленным маршрутам над Кольским полуостровом в соответствии с планом боевой подготовки начавшегося учебного года.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, главной задачей в рамках проводимых тренировок является отработка взаимодействия лётных экипажей с группой руководства полётами при выполнении полётов в условиях полярной ночи, отрицательных температур, выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре.

Выполнению полётов корабельных вертолётов Ка-27 предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава к обеспечению задач лётной подготовки.

Полётные задания выполняются в условиях полярной ночи, наступившей на широте Мурманской области 2 декабря. Полярная ночь – период времени, когда солнце не выходит из-за линии горизонта дольше суток и световой день не наступает.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489575@egNews