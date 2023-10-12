Экипажи кораблей двенадцатого арктического похода Северного флота встречали в Североморске торжественно и с поросятами

Сегодня в Североморске состоялась встреча отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота, который завершил выполнение очередного, 12-го по счёту арктического похода по морям Северного Ледовитого океана и действовал в составе арктической экспедиционной корабельной группировки.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажами боевых кораблей и судов обеспечения принимал начальник штаба Северного флота вице-адмирал Константин Кабанцов.

Начальник штаба флота поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой. Он отметил, что завершившийся сегодня поход ещё раз доказывает, что Северный флот, успешно решает задачи по защите национальных интересов России в Арктическом регионе, одна из которых – обеспечение безопасности на трассе Северного морского пути.

Вице-адмирал Константин Кабанцов поблагодарил экипажи боевых кораблей и судов обеспечения за важный и значимый вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства и добросовестный труд, отметил высокую морскую выучку североморцев, слаженность и профессиональное мастерство в ходе выполнения задач этого дальнего похода.

По традиции, командирам большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и капитанам судов обеспечения - спасательного буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Сергей Осипов» начальник штаба флота вручил жареных поросят, а отличившимся морякам – награды и грамоты.

На территории военного городка корабли и суда отряда встречали оркестр, сослуживцы, воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища, родные и близкие моряков.

Двенадцатый арктический поход Северного флота начался 10 августа и продлился 64 дня. Арктическая группировка под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева за это время прошла более 10000 миль. География похода охватывает акватории арктических морей от архипелага Земля Франца-Иосифа до Новосибирских островов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе похода североморцы провели ряд учений по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, взаимодействовали с тактическими группами Северного флота, находящимися на постоянной основе на островах Земля-Александры и Котельный в Северном Ледовитом океане. Моряками Северного флота также был проведен комплекс учений по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. На островах Беннета и Генриетты, входящих в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море, моряки Северного флота установили памятные знаки в честь русских первопроходцев.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота выполнили большую культурную и военно-патриотическую программу. Североморцы провели уроки мужества в учебных заведениях города Дудинка Красноярского края. Корабли Северного флота посетило более 3000 жителей Крайнего Севера, 136 таймырских школьников были приняты в ряды «Юнармии».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481869@egNews