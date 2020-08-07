Экипажи кораблей и судов арктической группировки Северного флота почтили память экипажа сторожевого корабля «Жемчуг» в Баренцевом море

Корабли и суда арктической группировки Северного флота, вышедшие накануне в девятый поход по трассе Северного морского пути, почтили память экипажа сторожевого корабля «Жемчуг». Он погиб на границе Белого и Баренцева морей в первые месяцы Великой Отечественной войны. При прохождении условных координат гибели СКР «Жемчуг» корабли и суда легли в дрейф и приспустили флаги. С борта большого десантного корабля «Александр Отраковский» был спущен венок и все моряки почтили память погибших героев минутой молчания.

В первый же день похода экипажи кораблей и судов отработали учения по борьбе за живучесть по типовым вводным: поступление забортной воды в отсек и ликвидация возгорания во внутренних помещениях. Подобные учения моряки будут отрабатывать регулярно на протяжении всего похода в целях поддержания высокой военно-морской выучки экипажей и обеспечения безопасности кораблей и судов.

Расчёты противовоздушной обороны больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» провели учение по отражению воздушного нападения условного противника на корабли и суда арктической группировки.

За время перехода по Баренцеву морю в восточном направлении арктическая группировка Северного флота под флагом заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прошла 165 миль .

Начавшийся 5 августа поход кораблей и судов Северного флота по Северному морскому пути продлится два с половиной месяца. Североморцы пройдут по всей трассе СМП до Берингова пролива и войдут в Берингово море.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Арктике моряки и морские пехотинцы проведут более 20 совместных тактических учений оборонительной направленности и высадок морского десанта на необорудованное побережья островов Северного Ледовитого океана и материка.

Девятый арктический поход Северного флота посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, поэтому вместе с Андреевским флагом корабли несут копию Знамени Победы.