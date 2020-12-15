Экипажи кораблей Кольской флотилии отработали противодиверсионные задачи в Баренцевом море

Экипажи кораблей соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали противодиверсионные задачи в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

В районе восточной оконечности острова Кильдин моряки малого противолодочного корабля «Юнга», малого ракетного корабля «Рассвет» и базового тральщика «Ельня» поочерёдно выполнили практическое гранатометание. По замыслу учения, североморцы отработали поражение подводных диверсантов условного противника с помощью ручных гранат и реактивных гранат во время стрельбы из ручного гранатомёта.

Как сообщает пресс-служба СФ, помимо учения экипажи МПК «Юнга», МРК «Рассвет» и БТЩ «Ельня» отработали в море элементы задачи курса подготовки надводных кораблей, а также боевую и повседневную организацию несения службы.