Экипажи кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» проведут ряд учений по поиску подводных лодок и применению противолодочного вооружения

Корабельная поисково-ударная группа Беломорской военно-морской базы Северного флота вышла в Белое море для отработки задач по предназначению. В составе группы действуют малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар».

В рамках выхода в море, экипажи кораблей в составе корабельной поисковой группы проведут ряд учений по поиску подводных лодок, применению противолодочного вооружения, а также по противодействию кораблям и средствам воздушного нападения условного противника.

На первом этапе выхода в море моряки-противолодочники выполнили учебно-боевые упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций.

Корабельная поисково-ударная группа также отработала действия по установке минного заграждения в Белом море. По условиям учения выполнение задач по минным постановкам осложнялось огневым воздействием условного противника.

В ходе учения в море экипажи обоих кораблей действовали слаженно, оперативно обмениваясь информацией.

В ближайшее время корабельная поисково-ударная группа Беломорской военно-морской базы Северного флота продолжит отрабатывать учебно-боевые задачи в Белом море, в том числе и по поиску и противодействию подводным лодкам условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472317@egNews