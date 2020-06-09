Экипажи кораблей Северного флота отрабатывают совместное маневрирование и поиск атомной подводной лодки

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступила к противолодочному учению по поиску и уничтожению атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море.

Учение проходит в полигонах боевой подготовки флота. Противодействие надводным силам оказывает одна из многоцелевых атомных подводных лодок. Её экипаж отрабатывает противоположные задачи - атаку отряда надводных кораблей условного противника.

В составе поисково-ударной группы действуют однотипные малые противолодочные корабли «Брест», «Снежногорск» и «Юнга». С воздуха их поддерживает противолодочная авиация – самолёты Ил-38.

Экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и поиск атомной подводной лодки, уклонение от торпедной атаки и нанесение ответного удара.

На завершающем этапе противолодочники выполнят боевые упражнения комплексами минно-торпедного оружия.

Как сообщает пресс-служба СФ, учение противолодочных кораблей проходит в рамках масштабного учения группировок разнородных сил по обороне морских коммуникаций в Арктике от нападения вероятного противника, которое отрабатывает Кольская флотилия разнородных сил Северного флота. На различных этапах учения в Баренцевом море выполняют задачи до 20 кораблей, подводных лодок объединения и судов обеспечения.