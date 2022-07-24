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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.22 13:00

Экипажи кораблей Северного флота успешно выполнили задачи межфлотского перехода на Балтику из Баренцева моря и приступили к подготовке ко Дню ВМФ

Для участия в Главном военно-морском параде прибыли надводные и подводные корабли Северного флота первого и второго ранга. Они будут самыми крупными участниками парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен» станут участниками статического показа. Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» уже занял своё место на бочках в реке Неве между Дворцовым и Благовещенским мостами. Корабль можно увидеть с Университетской и Адмиралтейской набережных.

Большой десантный корабль «Иван Грен» и атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» ошвартованы на Крондштатском рейде.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», атомный ракетный крейсер «Северодвинск» и большой десантный корабль «Иван Грен» являются одними из самых современных боевых единиц ВМФ России и головными кораблями своих проектов. Они вошли в состав Северного флота в течение последних 8 лет.

 

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12430301@egNews

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