Экипажи кораблей Северного флота в Средиземном море провели учение по ликвидации пожара

Личный состав отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи в Средиземном море, провел учение по ликвидации пожара. Главной его целью стала отработка организации управления борьбой за живучесть кораблей на ходу в условиях реальной обстановки.

В тренировке приняли участие экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

По легенде учения, в вертолётном ангаре одного и другого корабля произошёл разлив и возгорание топлива, распространившееся на вертолётную площадку.

В тушении условного пожара был задействован личный состав аварийных партий и дежурно-вахтенной службы, электромеханической боевой части, медицинской службы и РХБЗ.

Основное внимание было уделено слаженности и быстроте действий военнослужащих, вооружению рубежей противопожарной обороны для локализации возгорания.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учения по тушению пожара были отработаны нормативы по экипировке личного состава пожарных расчётов и включению в изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также подготовки к применению переносного и стационарного противопожарного оборудования.

Подобные учения на российских кораблях проводятся регулярно, в том числе в условиях дальнего похода.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12422097@egNews