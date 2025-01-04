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Мурманская область. Арктика (16+)04.01.25 09:30

Экипажи Ми-28нм сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 3 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Бондаревка, Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена контратака штурмовой группы противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Веселовка, Викторовка, Горналь, Гуево, Зазулевка, Колмаков, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Николаевка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Мирополье в Сумской области.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы, сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47265 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 146 бронетранспортёров, 1393 боевые бронированные машины, 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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