Экипажи МиГ-31 и Су-24 смешанного авиационного полка Северного флота выполнили полёты в Заполярье

Лётчики отдельного смешанного авиационного полка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили ночные полёты на истребителях-перехватчиках МиГ-31 и фронтовых бомбардировщиках Су-24.

Полёты состоялись на одном из военных аэродромов, расположенных в Мурманской области, в условиях наступившей полярной ночи, когда солнце не выходит из-за горизонта, а продолжительность сумерек составляет несколько часов.

Особенностью полётов являлась низкая облачность (от 200 до 400 метров), которая вносила свои коррективы в выполнение отдельных элементов пилотирования.

В ходе учебно-тренировочных полётов основной упор делался на совершенствование лётной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12449090@egNews