Экипажи палубной авиации Северного флота пройдут подготовку на тренажёре «НИТКА» в Крыму

Экипажи палубной авиации Северного флота прибыли на аэродром Саки для тренировок на наземном испытательном комплексе, который повторяет палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Экипажи корабельной авиации на самолетах Су-33, Су-30, учебно-боевых самолётах Су-25УТГ авиационного подразделения Северного флота совершили перелёт с аэродрома базирования на аэродром Саки для проведения тренировочных полётов на уникальном тренажёре. Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный предназначен для отработки лётчиками палубной авиации техники взлёта и посадки на палубу авианесущего корабля. Тренажёр оборудован трамплином и аэрофинишерами и полностью повторяет взлётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», - сообщает ТАСС.

Уточняется, что в боевой подготовке приняли участие летные экипажи морской авиации Черноморского флота. Летчики отработали элемент «касание» палубы авианесущего крейсера, а также отработали на практике элементы сложного и высшего пилотажа, приемы воздушного боя с условными пусками ракет класса «воздух – воздух» для уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты тренировочного комплекса «НИТКА» обеспечивают проведение поэтапной подготовки молодых летчиков и цикла совершенствования летного мастерства для опытных пилотов. Летные смены проходят в дневное и ночное время суток, сообщается в пресс-релизе.