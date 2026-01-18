Экипажи палубных истребителей отработали задачи по ведению воздушной разведки, боевому маневрированию

Экипажи корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили учебно-тренировочные полёты.

В ходе лётной смены экипажи палубных истребителей Су-33 и учебно-тренировочных самолётов Су-25 УТГ отработали задачи по ведению воздушной разведки, боевому маневрированию, а также взаимодействию с наземными пунктами управления.

Кроме того, лётчики выполнили манёвры в составе группы.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты проводились в соответствии с планом боевой подготовки с целью поддержания высокой боеготовности авиационных подразделений Северного флота.

Фото: https://vk.com/mil