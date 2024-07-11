Экипажи палубных истребителей Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах приняли участие восемь экипажей палубных истребителей Су-33 и учебно-тренировочных самолетов Су-25УТГ. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа.

Роль самолётов условного противника сыграли два палубных истребителя Северного флота. Они имитировали нанесение ударов по целям в районе аэродрома.

Кроме проведения тренировочных воздушных боев, лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты выполнялись как в дневное, так и в ночное время с аэродрома Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 20 часов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12519954@egNews