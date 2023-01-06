Экипажи подводников прошли обучение в учебных центрах ВМФ

Порядка полутора десятков экипажей атомных и дизель-электрических подводных лодок различных проектов прошли подготовку на базе учебных центров Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова» в 2022 году.

В среднем программа обучения подводников в центрах составляет полгода. Прежде чем попасть на подводную лодку экипаж отрабатывает полный перечень практических задач на тренажёрах, имитирующих управление кораблём, применение оружия, различные аварийные ситуации и борьбу за живучесть. Помимо непосредственного получения знаний и закрепления практических навыков подводники проходят процесс слаживания и психологической совместимости друг с другом.

Обучение в центрах подготовки подводников проходит непрерывно круглый год. Одновременно подготовку могут проходить несколько экипажей подводных лодок различных проектов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, по завершении цикла подготовки подводники сдают экзамен. В минувшем году лучшие результаты выходного контроля по итогам обучения продемонстрировал экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12450528@egNews