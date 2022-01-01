В центре Мурманска установили катокДети из регионов Арктики смогут бесплатно отдыхать на российских курортах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.01.22 11:30

Экипажи подводных лодок Северного флота «Гепард» и «Калуга» завоевали призы Главкома ВМФ России

Подводники Северного флота традиционно стали лучшими в ВМФ России по видам подготовки за 2021 год. Экипаж крейсерской атомной подводной лодки «Гепард» под командованием капитана 1 ранга Михаила Белова победил в состязании на кубок Главнокомандующего ВМФ между многоцелевыми атомными подводными лодками по торпедной стрельбе. В ходе выполнения боевого упражнения подводники-североморцы условно уничтожили отряд боевых кораблей противника, отработав залповую стрельбу торпедами.

Среди дизель-электрических подводных лодок в подобном конкурсе победу одержал экипаж подводной лодки «Калуга» старейшего соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота под командованием капитана 2 ранга Виталия Попова.

Также отличились экипажи крейсеров «Петр Великий» и «Маршал Устинов» дивизии ракетных кораблей, которой командует капитан 1 ранга Игорь Никитин. Они в составе тактической группы лучше всех отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с выполнением зенитных ракетных стрельб по воздушным целям и тоже завоевали для своего соединения кубок Главкома ВМФ.

Как сообщает пресс-служба СФ, в состязании между береговыми ударными группами по условному уничтожению кораблей противника с выполнением ракетных стрельб по морским целям победили боевые расчёты отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил под командованием полковника Хамзы Рустамова. Это же соединение стало лучшим на Северном флоте по результатам боевой подготовки за учебный год.

Первая вертолётная эскадрилья отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка Северного флота стала первой в ВМФ России по противолодочной подготовке.

Всего в 2021 году Северный флот был отмечен шестью призами Главнокомандующего ВМФ России.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12401492@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Monica Lewinsky.
28.12.21 17:59
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя! И, в который раз, директор МБОУ КШМ не сказал, что таких высоких результатов - победа во Всероссийском форуме «Золотой эполет» - помогло добиться команде
Комментарий к новости:«Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме
Andrey Ivanov
23.12.21 12:01
С праздником! Я кстати сам решил получить образование и работать энергетиком. На сегодняшний день это одна их самых высокооплачиваемых профессий. Вот в общем нашел курсы переподготовки на энергетика h
Комментарий к новости:День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире22:05Концерт Михаила Задорнова «Новогодний Задорнов». (16+)23:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Перед Новым годом рекорды по росту цен установили свежая белокочанная капуста, картофель и гречневая крупа-PRO Валюту (16+)Предновогодние потери рубля: курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар укрепился на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу 1 января
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика