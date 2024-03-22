Экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27 из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота провели учебные полёты по поиску и эвакуации терпящих бедствие в море

С получением условной команды об оказании помощи, экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27 вылетел в район боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

После обнаружения подводной лодки, морские лётчики совершили зависание над ней. Фельдшер-спасатель, находящийся на борту поисково-спасательного вертолёта Ка-27, на специальной лебёдке опускался на неё. После чего закрепил груз на себе и эвакуировал условно пострадавшего с борта подводной лодки на борт вертолёта.

Для наглядности тренировки спасателей и соблюдения мер безопасности вместо людей были использованы специальные грузы.

На завершающем этапе тренировки морские лётчики доставили условно пострадавшего на берег.

Учение проходило во взаимодействии с одной из атомных подводных лодок Северного флота. Успешно отработанные нормативы подтвердили готовность военных лётчиков уверенно и слаженно действовать в сложной обстановке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Ка-27 является основным вертолётом морской авиации ВМФ России. Он выпускается в двух модификациях: противолодочной - Ка-27ПЛ и поисково-спасательной - Ка-27ПС.

Вертолёты Ка-27 способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

Противолодочная версия предназначена для поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок противника.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505576@egNews