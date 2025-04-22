Экипажи противолодочных кораблей Северного флота приступили к отработке задач в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе малых противолодочных кораблей «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» приступила к отработке противолодочных задач в Баренцевом море.

Накануне экипажи противолодочных кораблей отработали этап развёртывания сил в море во взаимодействии с корабельной тральной группой, в составе которой базовые тральщики «Ядрин», «Котельнич» и «Коломна». Тральщики обеспечили выход противолодочных кораблей из базы в Кольский залив и в Баренцево море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в полигонах боевой подготовки Северного флота корабельная поисково-ударная группа выполнит поиск подводной лодки условного противника, роль которого исполнит экипаж одной из подводных лодок Северного флота.

Противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного противника.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12560029@egNews