Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 отработали тактику поиска подводных лодок в Баренцевом море

Лётчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота провели учебно-тренировочные полеты на поиск подводных лодок условного противника в ближней морской зоне.

Противолодочные задачи отрабатывались в рамках лётно-тактического учения, в котором были задействованы четыре экипажа противолодочных самолётов Ил-38.

Лётчики выполнили полёты над Баренцевым морем днём и ночью. Они отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей. Также в ходе полётов лётчики отработали навыки техники пилотирования на различных высотах.

Полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Проведению летных смен предшествовала тщательная подготовка авиационной техники и взлетно-посадочной полосы.

Все полёты прошли в штатном режиме, сообщила пресс-служба Северного флота.