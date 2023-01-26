Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 выполнили поиск условных субмарин в Баренцевом море

В небе над Баренцевым морем были выполнены учебно-тренировочные полеты по поиску подводных лодок условного противника с участием трёх экипажей противолодочных самолётов Ил-38 смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Во время полётов были отработаны тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Вместе с выполнением боевых упражнений экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки ночью в сложных метеорологических условиях, а также совершенствовали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12452647@egNews