Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали дозаправку в воздухе

Вчера четыре экипажа противолодочных самолётов Ту-142 отдельного смешенного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе во время учебно-тренировочных полётов.

Дозаправка проводилась на высоте около 4 тысяч метров при скорости порядка 500 км/ч. Тренировки проходили в районе аэродрома базирования.

В ходе полётов экипажи успешно отработали взаимодействие с самолётом-заправщиком Ил-78 дальней авиации ВКС России. Помимо выполнения задач по дозаправке в воздухе, лётчики выполнили совместное маневрирование на малых высотах.

Подобные полёты являются одним из самых сложных видов летной подготовки, во время которых противолодочный самолет Ту-142, имеющий взлётную массу 190 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78 весом 170 тонн на расстояние 10–15 метров и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дозаправка топливом в полёте существенно увеличивает время и радиус действия, а также расширяет возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142. Это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12404712@egNews