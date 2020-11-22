Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике

Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота вчера выполнили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полёта составила около 12 часов.

За это время самолёты преодолели маршрут протяжённостью свыше 7 тысяч километров.

Маршрут пролегал над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых.

В ходе полёта, помимо решения задач патрулирования, летчики осуществляли разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию по Северному морскому пути.

Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Выполнению полётов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Летные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают вопросы на слётанности и пилотирования в сложных условиях, сообщает пресс-служба Северного флота.