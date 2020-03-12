Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет в дальнюю океанскую зону

11 марта два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана – Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики.

Продолжительность полетного задания составила более 15 часов, а протяжённость маршрута – свыше 10 тысяч километров.

Летчики отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Также была проведена дозаправка от самолётов-танкеров Ил-78 дальней авиации ВКС России. В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Полёты самолётов противолодочной авиации Северного флота проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения.

На прошлой неделе экипажи самолетов Ту-142 Северного флота совершили плановые полёты над морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов.