Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 Северного флота выполняют учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

Экипажи вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка Северного флота приступили к выполнению учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Лётчики отрабатывают взлёт и посадку, пилотирование, навигацию и прохождение заданного курса.

Кроме того, в акватории Баренцева моря экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отработают тактические приёмы поиска и классификации подводных лодок с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

В ходе учебно-тренировочных полетов основной упор делается на совершенствование летной натренированности, навыков боевого применения и повышение профессионального мастерства экипажей, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/1a7161cb-b553-4964-8ff0-84bf9a81b1af