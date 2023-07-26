Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота отработали тактические приёмы поиска подводной лодки

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота выполнили учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. Лётчики совершенствовали навыки пилотирования на различных высотах над сушей и морем.

Также экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отработали тактические приёмы поиска подводной лодки с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Выполнению полётов противолодочных вертолётов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, противолодочный вертолёт Ка-27 может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебёдке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение её координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473906@egNews