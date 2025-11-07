Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота отработали тактические приемы противолодочной борьбы

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи противолодочных вертолётов Ка-27М отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота провели тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море.

Лётчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

После завершения выполнения задач по слежению за подводной целью экипажи вертолётов Ка-27М отработали тактическое применение полного комплекса противолодочного вооружения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время полётов лётчики также занимались совершенствованием техники пилотирования на различных высотах над сушей и над морем и выполнили полётные задания на слётанность экипажей.

Выполнению полётов противолодочных вертолётов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://mil.ru/news/a00bdca8-2083-40e4-a6bb-fbbc02b5585d