Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота отработали учебный поиск подводных лодок

Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах были задействованы пять противолодочных вертолётов Ка-27 и два недавно поступивших на вооружение Ка-27М. Экипажи совершенствовали навыки пилотирования на различных высотах над сушей и морем.

В ближней морской зоне лётчики выполнили учебный поиск подводных лодок условного противника с помощью бортовых гидроакустических станций.

Полёты выполнялись в дневное время с аэродрома главной базы Северного флота - Североморск-1. В общей сложности экипажи провели в воздухе около 12 часов.