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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.22 09:30

Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Пилоты винтокрылых машин отработали тактические приёмы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики выполнили полетные задания на слетанность экипажей.

Выполнению полётов противолодочных вертолётов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, противолодочный вертолёт Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей, фрегатов и эсминцев.  Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днём или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебёдке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12428338@egNews

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