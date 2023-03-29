Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море

Экипажи трёх противолодочных вертолётов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Лётчики противолодочных вертолётов Ка-27 отработали тактические приёмы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Противолодочным вертолётам противодействовала одна из подводных лодок Северного флота, которая выполняла задачи в назначенном районе Баренцева моря в подводном положении.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские лётчики выполнили полётные задания на слётанность экипажей.

Выполнению полётов противолодочных вертолётов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, противолодочный вертолёт Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей, фрегатов и эсминцев. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебёдке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение её координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12462253@egNews