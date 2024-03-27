Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолётов отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в Баренцевом море.

В рамках учения экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 в паре отработали тактические приёмы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

На первом этапе учения экипаж одного из вертолётов отработал сбрасывание шестнадцати радиогидракустических буёв, тем самым создал гидроакустическое поле, чтобы обнаружить условного противника. Каждый гидрофон настолько чувствителен, что способен прослушивать толщу воды в радиусе на несколько километров.

Поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполнила одна из атомных подводных лодок Северного флота, вертолётчики осуществили с помощью опускаемой гидроакустической станции.

На завершающем этапе тренировочных полётов экипажи вертолётов Ка-27 отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами. Практическое бомбометание вертолётчики отработали в одном из полигонов флота в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты были проведены в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Выполнению полётов противолодочных вертолётов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506406@egNews