Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели учение по поиску подводной лодки в Баренцевом море

Экипажи двух противолодочных вертолётов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели учение по поиску подводной лодки в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. В назначенном районе противолодочным вертолётам противодействовал экипаж атомной подводной лодки.

Лётчики противолодочных вертолётов Ка-27 отработали тактические приёмы поиска подводной лодки, слежения за ней с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские лётчики выполнили полёты в составе пары на различные высотах и режимах полёта.

Как сообщает пресс-служба СФ, противолодочный вертолёт Ка-27 может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12471924@egNews