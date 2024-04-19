Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в Баренцевом море

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в Баренцевом море.

Лётчики отработали тактические приёмы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

После завершения выполнения задач по слежению за подводной целью экипажи вертолётов Ка-27пл отработали тактическое применение полного комплекса противолодочного вооружения.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские лётчики выполнили полётные задания на слётанность экипажей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнению полётов противолодочных вертолётов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509536@egNews