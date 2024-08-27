Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота выполнили плановые полёты над акваторией Кольского залива

В рамках выполнения плана подготовки смешанного авиационного корпуса Северного флота лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка морской авиации Северного флота выполнили комплекс упражнений в воздушном пространстве Заполярья.

На морских полигонах в Баренцевом море экипажами Ка-27М и Ка-27ПЛ были выполнены мероприятия по поиску обнаружению и уничтожению «субмарины» условного противника с использованием гидроакустических средств и противолодочных авиационных бомб.

Полёты противолодочных вертолётов проводились с аэродрома постоянного базирования полка на Кольском полуострове. На протяжении недели лётчики отработали несколько лётных смен. Общее количество налёта экипажа составило более двадцати часов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Ка-27 - корабельный противолодочный вертолёт предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 метров на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удалённых от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Вертолёт может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолёт может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12526897@egNews