Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи над акваторией Баренцева моря

Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полёты над акваторией Баренцева моря. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота.

В отработке противолодочных задач было задействовано два экипажа противолодочных самолётов.

Лётчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Вместе с выполнением боевых упражнений, экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12523478@egNews