Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи над акваторией Баренцева моря

Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полёты над акваторией Баренцева моря. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота.

В отработке противолодочных задач было задействовано два экипажа противолодочных самолётов.

Лётчики отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Вместе с выполнением задач по поиску подводных лодок, экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://mil.ru/news/7fda7d0f-2d90-475b-8f6a-0ce90cb1f836