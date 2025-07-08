Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи над акваторией Баренцева моря

Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полёты. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в одном из назначенных районов Баренцева моря.

В ходе выполнения полетов экипажи противолодочных самолётов отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Вместе с выполнением задач по поиску подводных лодок, экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб.

Фото: https://mil.ru/news/7f28455f-3b96-4a12-8c05-e8b61fe049b6