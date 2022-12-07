Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Лётчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-боевые задачи по противолодочной борьбе над Баренцевым морем.

В ходе выполнения полётного задания экипажи противолодочных самолётов Ил-38 выполнили тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, а также слежения за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств.

Вместе с выполнением боевых упражнений, экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки ночью в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Все полёты прошли в штатном режиме, сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447876@egNews