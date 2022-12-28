Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Лётчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полёты в Баренцевом море. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника.

Три экипажа противолодочных самолетов выполняли тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Экипажи совершенствовали лётные навыки ночью в сложных метеорологических условиях, отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12449810@egNews