Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полеты в Баренцевом море.

В отработке задач по поиску субмарин условного противника было задействовано два экипажа противолодочных самолётов.

Лётчики учились приёмам поиска и слежения за подводными лодками с помощью радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Вместе с выполнением боевых упражнений экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки ночью в сложных метеорологических условиях, а также технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12496007@egNews