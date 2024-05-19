Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Вчера лётчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полёты в Баренцевом море. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота.

В отработке противолодочных задач было задействовано два экипажа противолодочных самолётов.

Лётчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513458@egNews