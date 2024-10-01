Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота отработали противолодочные задачи в Арктике
Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили учебно-тренировочные полёты над акваторией Баренцева моря.
В рамках выполнения полётного задания основной упор делался на совершенствование лётной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства.
Лётчики отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей. Также часть полёта выполнялась в условиях безориентирной местности по расчётам штурманов из состава экипажей самолётов.
Всего к отработке противолодочных задач привлекалось три экипажа противолодочных самолётов.
Как отмечает пресс-служба Северного флота, выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12531301@egNews